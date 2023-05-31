Türkiye’de zeytin ağacı varlığı en yüksek illerden olan Aydın’da zeytinler çiçek açmaya başlarken, yetkililer zeytin güvelerine karşı üreticileri uyardı.

Önemli ihracat ürünlerinden olan ve Aydın ekonomisine önemli katkı sağlayan zeytinde sezon hazırlıkları devam ediyor. İl genelinde zeytin ağaçları çiçek açmaya başlarken, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytin güvelerine karşı uyardı. Zeytinlerde meyve dökümünü arttıran zeytin güvesine karşı mücadele çerçevesinde meyvelerin karabiber büyüklüğüne geldiği anda ilaçlanması gerektiğini belirten ekipler, mücadelenin ruhsatlı tarım ilaçları ile yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Konu ile ilgili Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Zeytinlerde meyve dökümünü engellemek amacı ile meyveler karabiber büyüklüğüne geldiği zaman Zeytin Güvesi’ne karşı ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Üreticilerimize ilanen duyurulur” ifadeleri yer aldı.