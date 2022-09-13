Edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensupları tarafından Suriye’deki Zeytin Dalı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

İstanbul’da okul çevreleri ve okul servislerine polisten sıkı denetim

İstanbul’da okul çevreleri ve okul servislerine polisten sıkı denetim

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.

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