Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül töreninde, 118 film arasından seçilen 5 yapım ödüllendirildi. Özel jüri ödül yarışması, Yönetmen Yüksel Aksu ve ünlü oyuncu-yazar Yılmaz Erdoğan adına takdim edildi.

Beyazay Derneği Muğla Başkanı Pınar Boyacı, törende yaptığı konuşmada, "Muğla Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen ’Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’ne hepiniz hoş geldiniz. 2022 yılında ’Engelli Farkındalığı’ temasıyla çıktığımız bu yolculuğu, bugün ulusal bir boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. ’Farklı mıyız, Farkında mıyız?’ diyerek farkındalığı geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledik. Bu yıl ise ’Engelleri Aşanlar’ temasıyla, herkesin hayatında çeşitli engellerle karşılaşabileceğine vurgu yaptık" dedi.

Boyacı, yarışmanın hazırlık sürecinde karşılaşılan zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla tüm engellerin aşıldığını ifade etti. Programda, yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Muğla Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve sponsorlara teşekkür edildi.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören yarışma, engelli bireylerin yaşamını konu alan kısa filmleriyle toplumsal farkındalığın artmasına katkı sundu. Yarışmanın düzenlenmesinde yer alan Beyazay Derneği üyeleri, yarışma şartnamesi gereği katılım sağlamadı.

"Engelleri Aşanlar" temasıyla farkındalık oluşturan yarışma, her geçen yıl daha da genişleyerek topluma değer katmaya devam ediyor.

Törene, sinema ve sanat dünyasından Mehtap Bayri, Nurullah Çelebi, Hakan Solarken, Yasin Çam ve Yüksel Aksu gibi isimler katılım sağladı.