Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 şahsa ait zeytin bahçesinden hırsızlık yapan 10 şahıs suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 şahsa ait zeytin bahçesinden hırsızlık yapan 10 şahıs suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 25 Şubat-3 Mart 2023 tarihleri arasında; Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen devriyelerde 6 şahsa ait zeytin bahçesinden hırsızlık yapan T.T, Ş.T., V.K., S.T., S.T., S.D., Ş.Y., İ.Y., S.E. ve M.D. isimli 10 şahıs çaldıkları zeytinler ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen toplanmış zeytinler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.