İzmir’in Tire ilçesinde 6 köyde zeytin bahçelerinde çıkan esrarengiz yangınlar, ilk kez dün gece yaşanmadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, köylüler ve itfaiye ekipleri de ilk kez rahat bir gece geçirdi.

İzmir’in Tire ilçesinde 6 köyde zeytin bahçelerinde çıkan esrarengiz yangınlar, ilk kez dün gece yaşanmadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, köylüler ve itfaiye ekipleri de ilk kez rahat bir gece geçirdi.

Tire ilçesine bağlı Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında yaklaşık 1 haftadır geceleri zeytin bahçelerinde başlayan esrarengiz yangınlar uzun bir aranın ardından önceki akşam yaşanmadı. Teyakkuza geçen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, köylüler ve itfaiye ekipleri de ilk kez rahat bir gece geçirdi. Kabus dolu gecelerin bir an önce bitmesini istediklerini belirten köylüler, “Geceleri, zeytin bahçelerinde nöbet tutarak geçiriyoruz. Arazide adeta her çalının ardında tedbir alan güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor. Önceki gece hiçbir köyden yangın haberi gelmedi. İnşallah bu son olur da bir daha böyle olaylar yaşamayız” diye konuştular.

Yüzlerce ağaç zarar gördü

Köylüleri tedirgin eden esrarengiz yangınlar yaklaşık 1 haftadır devam ediyordu. Yangınlara köylüler ve itfaiye ekipleri anında müdahale etse de alevler yüzlerce zeytin ağacına zarar verdi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 1 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.