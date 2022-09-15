Zeynep Tosun, ilkbahar-yaz sezonunda Trendyol için çıkardığı ‘No Cool Kids in Fashion’ kreasyonunun çehresini değiştirerek ‘Zeynep Tosun x Trendyol’ sonbahar-kış koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunuyor.

Zeynep Tosun, ilkbahar-yaz sezonunda Trendyol için çıkardığı ‘No Cool Kids in Fashion’ kreasyonunun çehresini değiştirerek ‘Zeynep Tosun x Trendyol’ sonbahar-kış koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunuyor.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Tosun ile sonbahar - kış sezonuna özel bir koleksiyon hazırladı. 15 Eylül’de modaseverlerle buluşacak olan ve ‘No Cool Kids in Fashion’ mottosunu temel alarak tasarlanan Zeynep Tosun x Trendyol koleksiyonu, 80’ler döneminin ikonik altın heykel betimlemeleri ile lüks hayatın yansımalarını birleştiriyor.

Koleksiyona erkek giyim de eklendi

Trendyol için ürettiği kreasyonda ilk defa erkek koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunacak olan ünlü modacı Zeynep Tosun; “İlk kez erkek koleksiyonu yapıyorum. Bu benim için kendimi sınadığım ve farklı bir koleksiyon oldu. Hafif bir geçişle gerçekten cool ve zamansız parçalara imza atmak istedim” dedi. 80’li yılların çarpıcı tasarımlarını ilham verici bulduğunu dile getiren ünlü modacı toplam 71 opsiyondan oluşan koleksiyonu için, “Vatkalı dik/sert omuzlar, altın aksesuarlarla birleşen acid yıkama efektli Jean parçalar, David Bowie ilhamlı desenler koleksiyonu domine ediyor. 80’lerin gece hayatını yansıtan parçalar ise kadife elbise ve tulumlarda, altın aksesuarlı beyaz takım elbiselerde ve renkli derin dekoltelerde göze çarpıyor” diye belirtti.

“Cesur bir kış bizi bekliyor”

Koleksiyonunun her parçası ile yakından ilgilendiğini vurgulayan Zeynep Tosun, ”Şahsen ben her parçası ile yakından ilgilendim. Tatlı fikirli aksesuarlara ağırlık verdik. Mesela koleksiyon mottomuzu iç çamaşırlarında ve çoraplarda kullandık, Görünümleri çok iyi tamamlayan parçalar oldular” ifadelerini kullandı. 2022’nin kış aylarına cesur renklerin damga vuracağını belirten ünlü modacı koleksiyonunu, “Renklerde kesinlikle çok cesur olduğumuz bir kış bizi bekliyor. Fuşya, turuncu ve kırmızı renklerin ön plana çıktığı koleksiyonun feminin ve sert tarafını yansıtırken erkek koleksiyonu ve sokak hayatı tarafında asker yeşilleri, soluk pembeler ve retro kahve tonlarını görüyoruz” cümleleriyle betimledi.