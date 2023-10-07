Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen , Ak Parti 4.Olağanüstü Büyük Kongresi'nde , Ak Parti 27.Dönem mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz , Merkez Disiplin Kurulu Üyesi seçildi.

Cumhurbaşkanı ve Ak parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu ve tek liste ile girilen Ak parti 4.Olağanüstü Büyük Kongresi'nde partinin 75 kişilik MKYK , Merkez Disiplin Kurulu , Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyeleri belirlendi.

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi seçilen 27.Dönem Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ;

Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Seçim İşleri Başkanlığı görevi yapmış ,2018 yılında da Mersin Milletvekili seçilmişti.Zeynep Gül Yılmaz Evli ve iki çocuk annesi.