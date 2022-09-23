Parkur AVM, geride bıraktığı birinci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. 1 Ekim’de Zeynep Dizdar mini konseriyle Bursalılarla buluşacak.

Parkur AVM, geride bıraktığı birinci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. 1 Ekim’de Zeynep Dizdar mini konseriyle Bursalılarla buluşacak.

Geçtiğimiz sene Bursalılarla buluşan Parkur AVM, 1 yılı geride bıraktı. İlk seneyi çeşitli etkinlik ve kampanyalarla dolu dolu geçiren alışveriş merkezi, 1 Ekim’de de sürpriz etkinlikler ve Zeynep Dizdar konseriyle unutulmaz bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü saat 16.00da sahne alacak Dizdar, "Yolun Açık Ola, İlle De Sen, Sana Güvenmiyorum, Hayat Benim Elimde, Viraj, Gönül Oyunu, Aşkın Büyüsü" gibi şarkılarıyla Bursalıları coşturacak.