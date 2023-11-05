Mersin Erdemli İlçesi Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu , Velilere yönelik eğitim semineri düzenledi.

 Erdemli Ş.Ö.Hacı Ömer Serin Ortaokulu , Anasınıfı öğrenci velilerine yönelik düzenlediği seminerde Velileri Aile ve önemi , aile içi iletişim, çocuklarda cinsel gelişim  ve cinsel eğitim nasıl verilmelidir konularında bilgilendirmek üzre seminer düzenledi.

Çocuk Gelişimi ve eğitimi uzmanı aynı zamanda yazar ve  aile danışmanı Zeynep Dere'nin konuk olarak sunum yaptığı seminere veliler yoğun ilgi gösterdi.

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 Toplumun temel taşı ailenin çocukların gelişimleri açısından önemini vurgulayan Dere, çocukların öz güven duygularının ve aidiyet duygularının ailede başlayıp ailede geliştiğini söyledi. Çocukların gelişimlerini olumlu yönde desteklemek ve doğru rol model olmak için ebeveynlerin doğru iletişim dilini kullanarak, empati kurup çocuklarını eleştirmeden dikkatle  dinlemeleri gerektiğini vurguladı. Çocukların cinsellikle ilgili farkındalıklarının iki yaş civarı başladığını ve 4 yaşında çocuğun  cinsiyetinin farkında olduğunu belirtti. Çocukların cinsel gelişiminde hormonların önemli olduğunu ancak anne baba tutumlarının da çocuğun cinsel gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak ebeveynlerin nasıl davranmaları  gerektiğini anlattı. Çocuklar cinsel eğitimi  anne babalarından almalılar. Çocukların cinsellikle ilgili sorularına kısa, basit anlayabilecekleri şekilde mutlaka  cevap verilmeli. Çocuklara özellikle ergenliğe girerken,anne babaları tarafından doğru rehberlik yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Velilerle farklı çalışmalar da  yaparak etkinliği tamamlayan Zeynep Dere , bu güzel etkinlik  için başta Okul Müdürü Mehmet Ergin olmak üzere Anasınıfı öğretmeni Sibel Yıldız’ a  ve çocuklarını önemseyerek bu etkinliğe katılan bütün anne babalara teşekkür etti.