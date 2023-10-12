Hakkari’nin Kıran Mahallesi’nde bulunan Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesinin iç kısımlarındaki bütün yollara asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başlandı.

Sabah saatlerinde Zeynel Bey Yerleşkesinin asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapımı başlatıldı. Üniversite kampüs çevresinde hummalı bir çalışma başlatan ekiplerin ekim ayı sonuna kadar çalışmaları bitirmeyi planlıyor. Hakkari Üniversitesi yetkilileri, üniversitenin iç kısmındaki bütün yollara asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapımına başlandığını ve ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasını planladıklarını belirttiler.

Üniversite olarak başlatmış oldukları çalışmalara Hakkari Belediyesi ile il özel idaresi ve Devlet Su İşlerinin de destek verdiğini belirten yetkililer, desteklerinden dolayı ekiplerine eşlik eden kurumlara teşekkür ettiler.