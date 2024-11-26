Hakkari’nin Biçer Mahallesi’nde bulunan 464 yıllık Zeynel Bey Medresesi’nde başlatılan restorasyon çalışmalarına ara verildi.

Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16 YY. Osmanlı eserlerinden olan ve Biçer Mahallesi’nde bulunan 464 yıllık Zeynel Bey Medresesi’nde başlatılan restorasyon çalışmalarına ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan ve Hakkari Valimiz Ali Çelik ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İl Özel İdaresinin destekleriyle hayata geçen Zeynel Bey Medresesi restorasyonu projesine kış mevsiminden dolayı ara verildi. Yapı büyük oranda ayağa kaldırıldı ve önümüzdeki yıl turizme kazandırılmış olacak. Zeynel Bey Medresesi aynı zamanda Mir Kalesi, İzzettin Şir Camii, Kale Kapı Camii, Melik Esat Camii, Gülüreş Baba Türbesi ve Kızılkümbet Mezarlığı ile beraber Valimiz Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda ilerleyen zamanlarda hayat bulacak ‘Hakkari kültür yolu’ projesinin de rotasında yer alan önemli bir yapımız” denildi.