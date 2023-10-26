Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve beraberindeki işadamları heyeti, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu’nu ziyaret etti, yatırım ve işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Konfederasyon Başkan Yardımcısı Vugar Zeynalov, savaş sonrası yeniden yapılanan Karabağ’ın inşasında Avrupalı şirketler yerine Türk şirketlerini görmek istediklerini vurguladı.

Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Vugar Zeynalov, TTSO heyetini Bakü’de ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, "Konfederasyonumuz bünyesinde 10 bin işadamımız ve 16 komitemiz var. Azerbaycan yatırım olanakları bakımından önemli bir ülke özellikle. İnşaat, tarım, madencilik, hayvancılık gibi iş kollarında yatırım imkanları mevcut" dedi.

Zeynalov, özellikle işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden yapılandırılması için ilk etapta 7 milyar dolardan fazla kaynak tahsis edildiğini belirterek, "Karabağ’da büyük bir inşaat ve altyapı faaliyeti sürdürülüyor. İnsanlar geri dönsün Karabağ’da normal bir yaşam tesis edilsin diye akıllı evler modern şehirler inşa edilecek Trabzonlu iş adamlarını da Karabağ’da ve diğer bölgelerde yatırım yapmaya bekliyoruz. O bölgede artık hiçbir tehlike yok. Orada Avrupa şirketlerini değil Türk şirketlerini görmek istiyoruz. Neredeyse 30 yıldır hiç işlenmemiş topraklar var. Bu bakir topraklar tarım için çok uygun yatırım imkanları barındırıyor" dedi.

Vugar Zeynalov, Trabzonlu iş adamlarından Azerbaycan’a sık sık gelmelerini de isteyerek, "Zengezur koridoru açılırsa Türkiye ile direkt bağlanacağız. Böylece Türkiye’nin Orta Asya bağlantısı da güçlenmiş olacak. Her alanda işbirliğimizi mutlaka güçlendirerek ilerletmeliyiz" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, bir süre önce sağlık turizmi grubuyla geldikleri Azerbaycan’ı bu kez inşaat firmaları ile ziyaret ettiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte tarımla ilgili şirketlerimizi de buraya getireceğiz. Tek Millet İki Devlet sloganı ile kardeşimiz olarak gördüğümüz Azerbaycan’ın gelişmesine Türk iş adamları olarak katkı vermek istiyoruz. Özellikle sizin de söylediğiniz gibi Karabağ bölgesinde çeşitli sektörlerde büyük bir iş potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Azerbaycan’a çok daha sık gelerek iş ilişkilerimizi de ileriye taşıyacağız" dedi.