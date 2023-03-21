Balıkesir’in Havran ilçesinin özellikle ova ve taban kesimindeki zeytin ağaçlarında sıkça görülen ve yaprak dökümüne neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılacak mücadele ile ilgili olarak daha fazla bilgiye üreticilerin Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmesi istendi.