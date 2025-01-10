Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin (ZEYGEM) ticari amaçlarla insansız hava aracı kullanmak isteyen gençlere gerekli bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla düzenlediği İha-1 Pilot Eğitimleri’nin 10’uncusu başlıyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), gençlere yaygın olarak drone ehliyeti olarak bilinen İnsansız Hava Aracı (İha-1) Pilot sertifikası eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. 10. dönem İha-1 Pilot eğitimlerine başlayacak olan ZEYGEM’de ticari amaçlarla insansız hava aracı kullanmak isteyen gençlere gerekli bilgi ve beceriler kazandırılıyor. Bu sayede sivil havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli İHA pilotlarının yetiştirilmesine de katkı sağlanmış olunuyor.

25 kilograma kadar olan tüm insansız araçları uçurabiliyorlar

Zeytinburnu’nda ikamet eden 15-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak verilen eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitim sonunda; İHA hakkında genel bilgi sahibi olurken, İHA sahibi ve pilotunun sivil havacılık kuralları kapsamındaki yasal sorumluluklarını kavrıyor, hava aracının uçuş dinamiği ve prensiplerini öğrenerek, kumanda edilebilir sistemleri ve İHA ile ilgili teorik ve pratik eğitimler ile temel havacılık prensiplerine sahip oluyorlar. Yaygın olarak drone ehliyeti diye anılan SHGM Onaylı Ticari İHA-1 ehliyeti ile ağırlığı 25 kilograma kadar olan cihazlar kullanılabiliyor.

ZEYGEM eğitimleri, SHGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşiyor. 10’uncu dönem eğitimleri için başvurular 25 Ocak 2025 tarihine kadar www.zeygem.org.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor.