Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçim zamanında emeklilere destek olunacağına dair verdiği sözü yeni yıl öncesi yerine getirmek için harekete geçti.

Adana 400 bin emeklinin yaşadığını, bu nedenle en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, bunu yılbaşından önce yetiştirmeyi umduklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar, hedeflerinin özellikle en mağdur olan, çok düşük maaşlı emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak ve yılbaşından önce destek sunmak olduğunu söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, belediyenin sosyal yardım yönetmeliğine uygun olarak hareket edeceklerini söyledi ve başvuru şartlarını şu şekilde açıkladı:

“Emekli olup hiçbir yerde çalışmayanlar

Hanede başka çalışan ve emekli olmaması

Hanede yaşayan kişilerin evi ya da arabası bulunmaması

Emeklilik dışında gelir getirici bir kazancı olmaması

Taşınır veya taşınmaz tapu kaydının bulunmaması”

Öte yandan başvuru adresinin Adana Büyükşehir Belediyesi cam bina zemin kat olduğu bildirildi.