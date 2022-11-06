Kütahya Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi’ndeki Zeybekler Parkı’nı yeniliyor.

Kütahya Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi’ndeki Zeybekler Parkı’nı yeniliyor.

Belediye, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 75. Yıl Mahallesi’ndeki Zeybekler Parkı’nda işe koyuldu. Altyapısı tamamen yenilenen parkta, kaldırım, bordür, yürüyüş yolları gibi imalatlar tamamlandı. Üst yapı imalatlarına başlayacak olan ekipler, en kısa sürede parkı tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacak.

Parkta yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “75. Yıl Mahallemizde Zeybekler Parkımızın imalatı devam ediyor. Tamamlandığında çok güzel bir parkı mahallemize kazandırmış olacağız. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.