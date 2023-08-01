DENİZLİ(İHA) – Tavas 5. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Festival boyunca büyük bir coşku ve katılım yaşandı.

Tavas 5. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, 27 ile 30 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Festival boyunca birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Festival boyunca büyük bir coşku ve katılım yaşandı. Festivalin ilk günü, sahnede ünlü sanatçı Ali Kınık, enerjik performansıyla izleyicileri coşturdu. Ardından, ikinci günün yıldızı olan pop müziğin sevilen ismi Simge, şarkılarıyla kalpleri fethetti. Üçüncü gün ise sahne alan Mustafa Ceceli, verdiği konserle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Festivalin son gününde ise Hakan Altun, muhteşem performansıyla festivali unutulmaz kıldı.

Bir birinden eğlenceli anlar yaşandı

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, festival boyunca sahne alan sanatçılara teşekkür niteliğinde özel bir jestte bulundu. Kendi yöresine özgü lezzetiyle ünlü Tavas baklavası, sanatçılara ikram edildi. Festivalin en ilgi çeken anlarından biri, Mustafa Ceceli’nin sürpriz zeybek gösterisi oldu. Mustafa Ceceli, zeybek kıyafeti giydi ve zeybek oyunu sergiledi. Seyirciler, bu sıra dışı anı büyük bir coşkuyla alkışladılar. Festival boyunca yüzlerce esnafın açtığı stantlar, yöresel ürünlerin tanıtımını sağlarken, şehir içi ve şehir dışından gelen binlerce insan, Tavas’ın zengin kültürünü deneyimlemek için bir araya geldi. Festival, bu yoğun katılım ve katkılar sayesinde unutulmaz bir etkinlik haline geldi. Zeybek kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması için geçmişten günümüze zeybek duayenleri gösterisi ve Tavasın geleneksel lezzetlerinden olan, kendine has lezzeti ve aroması ile damaklarda iz bırakan ilki düzenlenen ödüllü Tavas Bakraç Koyun Yoğurdu yarışması gerçekleştirildi.

“Tavas’ımızın zengin kültürel mirasını bir kez daha tanıttık”

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, “Bu yıl düzenlediğimiz 5. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali’ne gösterdiğiniz büyük ilgi ve katkılarınız için hepinize teşekkür ederim. Tavas’ımızın zengin kültürel mirasını bu festivalle bir kez daha tanıttık. Sanatın gücüyle bir araya gelerek Zeybekler Diyarımızda festival coşkusunu doyasıya yaşadık. Katılan tüm sanatçılarımıza ve siz değerli misafirlerimize minnettarız. Daha nice festivallerde birlikte olmak dileğiyle” dedi. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, kültürel zenginlikleriyle dolu Tavas’ın adını duyurarak büyük bir başarıyla tamamlandı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, Tavas’a özgü güzellikleri yaşatmaya devam edecek.