AK Parti’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu’ndaki (MKYK) Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilen Nihat Zeybekci, ilk ziyaretini AK Parti Denizli Teşkilatına gerçekleştirdi.

AK Parti’nin yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde oluşan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), seçimlerin tamamlanmasının ardından toplandı. Bu toplantıda AK Parti’nin yeni MYK’sı belirlendi. Uzun bir aradan sonra yeniden parti genel merkezinde görev alan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MKY’da Ekonomi İşleri Başkanı olarak görev aldı. Ekonomi İşleri Başkanı görevinin ardından Nihat Zeybekci, ilk ziyaretini AK Parti Denizli Teşkilatına gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı. Ziyaret programında söz alan Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “Bu samimi, sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. İnşallah Rabbim inşallah hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Biz bu görevi, bu kutlu davayı bir neferlik olarak gördüm. Her ne zaman, nerede, ne şekilde, hangi ünvanla, hangi üniformayla göreve çağrılırsak çağrılalım hiç sağımıza solumuza bakmadan acaba bile demede baş üstüne dedik ve hizmete koştuk. Nasıl ki 2004 yılında o 21 Şubat günü ‘Denizli belediye başkan adayımız Nihat Zeybekci,’dir’ dendiğinde büyük bir heyecanla, aşkla, sevinçle koştuysak, bugün de inanın bende zerre miktarı eksik değildir. Hatta kat kat fazlasıyla bu sevinçle, bu şevkle ve bu heyecanla tekrar göreve koştuk” dedi.

“Yerel seçimlerde yüzde 100 başarı istiyoruz”

Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Zeybekci, “Onlarla birlikte yeniden kritik bir döneme giriyoruz. Mahalli seçimler geliyor. Bu mahalli seçimlerde AK Parti Denizli’de hak ettiğini alır ve inşallah hiç fire olmadan Cumhur ittifakı olarak Denizli’ de tam anlamıyla her ilçemizi her noktayı mutlaka ve mutlaka alacağız. Eğer tam böyle yüzde 100 olmazsa, yüzde 20 olmazsa biz onu öyle pek başarı olarak tam başarı olarak görmeyeceğiz” diye konuştu.

“Muhalefet terör örgütleriyle bir araya geliyor”

Konuşmasında muhalefete yüklenen Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci,”Muhalefetin iktidara gelme ümidi olmazsa; ki yok. Demokratik yollardan eğer iktidara gelmek gibi bir ümidi olmadığı zaman, yoldan geçen her türlü illagalitenin peşine takılmak gibi bir tercihte bulunur muhalefet. Bütün illegal yapılarla ve terör örgütleriyle de bir araya gelerek, ‘acaba iktidara gelebilir miyim’ diye yaşıyor. İddiada değil bunu daha dün yaşadık. Mayıs ayından ve öncesinde bunun bütün örneklerini gördük. Muhalefetin iktidara gelmek gibi bir ümidi olmadığı zaman, bu milletin önüne hiçbir zaman içinde ben daha iyi yapacağım. Ben şunu daha iyi yapacağım. Ben şu projeyi gerçekleştireceğim diye bir çıkması olmaz. Bir tane proje söylediler mi? AK partinin ve Cumhurbaşkanımızın hakikaten tarih boyunca görülmüş olan bütün bu destansı hizmetlerin karşısına; biz şu yanlış oldu eksik olduğunu daha iyisini yapacağız dedikleri bir tek bir şey var mı? Yok. Ne dediler , “Yörük sürüsünden adak”. Şunu vereceğiz, bunu vereceğiz bilmem şu. İşte böyle olduğu zamanda maalesef siyasetin çaresiz ve ümitsiz kaldığı durumlarda bazen bu iktidarı bile çünkü bu seçimler bir vatan meselesiydi. Çünkü niyetleri bozuktu. Ne yapacaklarını çok açık bir şekilde söylemiyorlardı. O kadar pervasızlaşmışlardı ki terör örgütleri artık ortaya çıkıp televizyonlarda veya kendi yayın organlarında ne yapacaklarını çok açık bir şekilde söylüyorlardı. Bunları unutmayalım. Unutturmayalım. Biz yaptığımız hizmet destanlarını tek tek 180 defa dahi olsa yine anlatacağız” dedi.