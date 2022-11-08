Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu’da Sergisi 30 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu’da Sergisi 30 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla “Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu’da” projesi çerçevesinde Türk sanatının seçkin temsilcilerinin ürettiği 60’ı aşkın eser, Zeugma Mozaik Müzesi’nde görücüye çıktı. Serginin kapıları, sanatseverler için 30 Kasım’a kadar açık olacak.

Resim, heykel ve seramik alanlarında birçok eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin açılışı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, açılışta yaptığı konuşmada, seçkin insanların ürettiği birçok eserin bugün, Zeugma Mozaik Müzesi’nde beğeniye sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Anadolu’nun en kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirleri arasında Gaziantep bulunuyor. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri Gaziantep. Kentte birçok antik şehir yer alıyor. Bunlardan birisi Dülük Antik Kentimizdir. Bu bölge dünyanın en eski yerleşim merkezi olarak geçiyor. Ayrıca Gaziantep ilim merkezleri ve yer altındaki kastel ve livaslarıyla, hanlarıyla, hamamlarıyla tarihe mührünü vurmuş bir şehirdir” dedi.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ise, Anadolu’yu ana gibi kutsal olarak kabul ettiklerini ifade ederek, “Anadolu binlerce yıldan bu yana birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bunun yanı sıra Anadolu, birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş bir toprak parçasıdır. Anadolu deyince 4 mevsim gelir aklımıza. Yarısı sarı-beyaz, yarısı yeşil-mavi. Anadolu deyince mimarlar gelir aklımıza, yarısı Selimiye, yarısı Ayasofya. Bugün burada sergilenen eserler geçmişimize ışık tutuyor. Bu nedenle bu serginin önemi bizler için çok yüksek” diye konuştu.

Açılışın ardından virtüöz, uluslararası kariyere sahip Çağatay Akyol ve Bilgin Canaz’ın arp ve neyin birlikteliğiyle hazırladıkları “Arp’ın Nefesi” adlı dinleti gerçekleştirildi.

Açılışın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve sanatseverler günün anısına fotoğraf çektirdi.