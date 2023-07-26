Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde “Ziyaretçi Karşılama Merkezi” inşa çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, bölgede yoğun olarak ziyaret edilen Zerzevan Kalesi’nin yerli-yabancı ziyaretçileri ağırlamak ve misafirlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için “Ziyaretçi Karşılama Merkezi” inşa ediyor.

Projede ziyaretçilere yönelik tanıtım ve sergi salonu, fuaye alanı, kafe, restoran, hediyelik eşya, bilet satış yerleri, mescitler, lavabolar ve Turizm Jandarması binası yer alıyor.

Projeyle yılda 1 milyon ziyaretçi hedefi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle inşa edilen merkez sayesinde yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi’nde ziyaretçi sayısının yılda bir milyona çıkması hedefleniyor.