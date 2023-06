Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin görülen davada, maktulün 13 yaşındaki kızının ifadesine başvuruldu. Bilirkişi raporları için süre tanınan Avukat Ahmet Seyhan ise incelemeleri Şule Çet olayını aydınlatan ekibin yapacağını söyledi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Yılmaz S., mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya, maktul Zerin Kılınç’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

“Yılmaz’dan korktuğum için annemin yanına gidemiyordum, evin içinde telefonla konuşuyorduk”

Duruşmaya Maktul Zerin Kılınç’ın 13 yaşındaki kızı A.Ç. Adli Görüşme Odası (AGO) bağlantısı ile katıldı. Tutuklu sanık Yılmaz S.’nin ifadeleri hakkında mahkeme heyeti tarafından kendisine iletilen soruları cevaplayan A.Ç, “3 ay boyunca birlikte kaldık. Annem, Yılmaz’dan korkuyordu. Annem çok neşeliydi, hayatı seviyordu. İntihar edebilecek biri değildi. Ben Yılmaz’dan annem korktuğu için korkuyordum. O evdeyken odamdan çıkmıyordum. Sürekli bağırarak konuşuyordu. Evin içinde annemle telefonla konuşmak zorunda kalıyordum. Korkumdan gidemiyordum yanına. Annemi çok kısıtladığını düşünüyorum. Önceden annem benimle çok sık vakit geçirirdi. Sanığın bana karşı olumsuz bir davranışı olmadı. Annem uyuşturucu madde kullanmazdı, alkol kullanmazdı. O kişi eve geldiğinden beri evde alkol şişeleri görmeye başlamıştım. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum” dedi.

“Suçum varsa cezamı çekmek istiyorum”

Maktul Zerin Kılınç’ın kızı A.Ç.’nin açıklamalarının ardından kendini savunan tutuklu sanık Yılmaz S., “13 yaşında bir kız çocuğu, annesini kaybetti sonuçta. Bazı noktalarda yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben olayın ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istiyorum. Ne kadar kamera kaydı tanık varsa getirilmesini istiyorum. Suçum varsa cezamı çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşma 10 Temmuz’a ertelendi

Mahkeme heyeti iddia makamının mütalaa hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi. Ayrıca 19 Haziran’a kadar Maktul Zerin Kılınç’ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan’a, bilirkişi raporlarının hazırlanması için süre verildi.

“Ev ortamındaki çizmeye çalıştığı mutlu aile tablosu bugün yıkılmış oldu”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Ahmet Seyhan, maktul Zerin Kılınç’ın kızının sözleriyle sanık Yılmaz S.’nin birçok iddiasının çürüdüğünü belirtti. Yaşanan olayın kadın cinayeti olduğu vurgusunu yapan Seyhan, “Bugün tekrar mahkememiz görüldü. Bu mahkememizde maktul Zerin Kılınç’ın kızı A.Ç. dinlendi. A.Ç. ifadesinde kendisini çok güzel izah etti, beyanda bulundu. Sanığın şöyle bir beyanı vardı. A.Ç. ile evde çok güzel bir durumdaydık. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Ev ortamını mutlu bir aile tablosu çizme çabası vardı. Bugün bu yıkılmış oldu. A.Ç. açık açık sanıkta evde dahi korktuğunu annesi ile yan odadan telefonla konuştuğunu, annesinin de ondan korktuğu beyanında bulundu. Bu mahkemede bir sonraki celse için bize 1 hafta süre verildi. Bir uzman görüşümüz olacak. Burada mahkememizin ana konusu bir kadın cinayetidir. Bir kadının öldürülmesidir. Diğer konular yan konulardır. Biz bunları önemsemiyoruz. Biz ana konuda düşme açısının nasıl olduğunu en başından beri söylüyoruz. Bilimsel olarak bunların açıklanması gerekiyor. Doğrudan itme olduğunu düşündüğümüz ve düşme açısında bir tutarsızlık olduğu, sanığın beyanında çelişkiler olduğu, bizim burada mahkeme tarafından uzman görüşüne başvurulması ve uzman mütalaası sunulması için tarafımıza süre verildi. Bu süreden sonrasında dosya savcılığa mütalaa için gidecek. Savcılık esas hakkında mütalaasını verdikten sonra da 10 Temmuz’da da karar mahkemesi olacak. Biz adalete inanıyoruz. Mahkemenin usulüne güveniyoruz. Hâkimin usulü çok iyi uyguladığını düşünüyoruz. Daha öncede söylemiştim. Bu aşamadan sonra zaten birçok konuda sanıkta kendisini ikrar edecek beyanlarda bulundu. Bugün ki mahkemede de açık açık tatil planları yaptığından bahsetti. Akabinde de maktulün kendisini aşağıya attığından bahsetti. Zaten bir çelişki var. Bizlerde bu çelişkiyi kendimiz raporlarla, bilimsel çalışmalarla bitireceğiz ve sanığın en ağır şekilde, indirimsiz şekilde ceza almasını sağlayacağız” diye konuştu.

“Şule Çet davasında görev alan uzmanlar inceleme yapacak”

Avukat Ahmet Seyhan, Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in davasında incelemeleri sonucu cinayeti ortaya çıkaran uzmanların dosyaya bakacağını söyledi. Ayrıntılı raporlar ile gerçeği ortaya çıkaracaklarını belirten Seyhan, “Şu an uzman görüşü raporunu, Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman görüşünde mütalaasında bulunmuş doktorlar inceliyor. Aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor bu dosyayı. Çünkü şöyle bir durum var yüksekten düşme konusu, maalesef çok bilinen bir konu değil. Her ilde, her uzmanın uzmanlık alanına giren bir konu değil. Adli tıpçıların alanına giren bir konu değil. Çünkü bir açı var, fizik bilimi de gerektiriyor. Aynı zamanda inceleme konusu şöyle yapılıyor, hem düşme açısı hem de ilk ölmeden önce ki ameliyatında ki tomografi görüntüleri ve otopsi görüntüleri ile kıyaslanarak, evet düşme açısında böyle düştü, ayağında böyle bir çizik vardı. Çiziğin açısı bu şekilde bu düşmeyle olur ya da olmaz şeklinde ayrıntılı bir rapor, ayrıntılı bir mütalaa olacak. Bu mütalaanın da, dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz” dedi.

“Adalete güveniyoruz”

Mahkeme sonrası adliye önünde açıklama yapan Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, “Adalete güveniyoruz. Yavrumun kanı yerde kalmayacak. Bekliyoruz” dedi. Kardeşi Aysun Kılınç ise, “Bu süreçte yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Avukatımız Ahmet Seyhan sayesinde bu duruma geldik. Adalete güveniyoruz” dedi. Maktul Zerin Kılınç’ın babası Dede Kılınç ise duygularına güçlükle hakim olurken, Adalete güveniyoruz. Adalet gereğini yapsın” ifadelerini kullandı.