Eskişehir’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Zerin Kılınç’ın ölümüyle alakalı hazırlanan mütalaada, sanık Yılmaz S. hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tehdit suçundan ise bir yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında evinin camından düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç’ın ölümüne yönelik süren yargılama sürecinde, savcılık mütalaası oluşturuldu. Hazırlanan mütalaada, olay yerindeki incelemelerin ardından düzenlenen bilirkişi raporunda; maktulün sert bir zemine düşmesinde kendi iradesiyle mi yoksa bir baskısının etkisiyle mi meydana geldiği hususunun somut olarak ayrımının yapılamayacağının, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağının kanaatine varıldığının belirtildi.

Hazırlanan rapor

Zerin Kılınç ve tutuklu sanık Yılmaz S.’ye ait cep telefonlarının incelenmesi sonrasında düzenlenen raporda; sanık ile maktul arasında kıskançlıklardan kaynaklı tartışmaların olduğu, sanığın maktulün çalıştığı iş yerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia ederek maktul ile tartıştığı ve maktule 4 Haziran 2022 tarihi ve sonrasında tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Bahse konu mesajlarda "Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin, sen beni aldatmaya gittin, müdür de orada çünkü foto paylaşmış, öldün, lan canını alıcam diyorum ne vurup kırması" şeklinde tehdit içerikli ibarelerin yer aldığı belirlendi. Sanık Yılmaz S.’nin Zerin Kılınç ile çalıştığı işyerinin müdürü arasında ilişkisi olduğunu düşünerek maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darp ettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, süpürge sapının kırıldığı, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, raporda yer aldı.

Sanık Yılmaz S. hakkında kadını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tehdit suçundan ise bir yıla kadar hapis cezası mahkemeden istendi.

Olay geçmişi

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Zerin Kılınç, sevgili ile birlikte yaşadığı 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan sevgilisi Yılmaz S., serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra Zerin Kılınç’ın ailesinin avukatının şikayetçi olmasıyla tekrar başlatılan soruşturmayla gözaltına alınan Yılmaz S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.