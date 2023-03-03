Bir dönem izlenme rekorları kıran ’Zerda’ dizisinin çekildiği Hurşit Ağa Konağı,Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir oldu

Bir dönem izlenme rekorları kıran ’Zerda’ dizisinin çekildiği Hurşit Ağa Konağı,Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir oldu

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü beldesinde 1916 yılında yapılan Hurşit Ağa Konağı yerle bir oldu. 2002-2004 yılları arasında milyonları ekrana kilitleyen Zerda dizisinin yanısıra bir çok filme de ev sahipliği yapan ve 3 ayrı bölünden olşan konağın 2 bağımsız kısmı yerle bir olurken, bir böülümü ise ağır hasarlı bir şekilde ayakta kaldı.

Tarihi ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konağın yerinde ise taş yığınlarından oluşan enkaz bulunuyor.

Hurşit Ağa’nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “Hurşit Ağa Konağı olarak geçer bölgenin en önceki yapılarından birisi ve şuan sit alanı bölgesinde yer alıyor. Hurşit Ağa ailesi göçten sonra ilk buraya yerleştikten sonra burayı kurmuş. Bizlerde ailenin ferlerindeniz, maalesef bu depremden sonra kaybettik bütün değerlerimizi, en son bilinen Zerda dizisi çekilmişti. Ondan yana Türkiye biraz daha iyi bilirler. Ondan öncesi de Gaziantep’in Kurtuluşuna katkı veren 250 tane atlı sipahisi ile Gaziantep’in Kurtuluşuna nokta atışı yaparak kurtuluş mücadelesinde büyük sağlayan Hurşit Ağa büyük dedelerimizdir. Görülmüş bir şey değil taşların hepsi yani iç taşların bile dama dama ayrılmıştır. Tarihte daha önce böyle bir şeyin yaşandığını sanmıyorum” dedi.

Mehmet Tolga Eren ise ’’Hurşit Ağa Konağı daha önce Zerda dizisiyle ün kazanmıştı. Zerda dizisinden sonra bir yangın geçirmişti. O dönemin belediye başkanları da gelmişti ve yangın sonrası onarılacağını söylemişti. Fakat deprem sonrası tamamen yerle bir oldu. Tekrardan onarılabilecek bir duruma gelmedi. Üzgünüz ailemizin soyu bu konaktan geliyor. Bunu bu halde görmek zaten bizleri yıllardır üzücü bir durumdu. Tüm milletimize geçmiş olsun” diye konuştu.

Dağlardan kayaların koptuğu ve yollara düştüğü ve çok sayıda binanın enkaza döndüğü Sakçagözü mahallesinde, tarihi yapısı, eşyaları ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konaktan geriye ağır hasarlı bir taş ve ahşap yığınlarından oluşan enkaz kaldı.