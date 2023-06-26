Kahramanmaraş’ta kömür sahasında tonlarca hafriyat taşıyan kamyon, zemin kayması sonucu devrilip yandı. Kazada ters dönen ve büyük kısmı toprak altında kalan dev kamyonun operatörü ise canını son anda kurtardı.

Olay, Afşin ilçesinde Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasında meydana geldi. Döküm sahasında hafriyat boşaltmak için manevra yapan kamyon, iddiaya göre zemindeki kayma sonucu devrildi. Metrelerce yükseklikten, toprakla birlikte kayan kamyon ters döndü. Büyük bölümü toprağa gömülen kamyonda yangın çıktı. Operatör M.Y. ise olayı yaralı olarak atlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yaralı operatör, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi. Olay sonrasında kullanılamaz hale gelen kamyon, iş makineleri tarafından güçlükle kaldırılabildi.

Boş ağırlığı bile neredeyse yollardaki kamyonların 7-8 katı büyüklüğündeki dev kaya kamyonları, tek seferde 100 tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Tam dolu olduğunda 200 tondan fazla ağırlığa ulaşan kamyonların tekeri bile insan boyundan büyük olduğu ifade edildi.