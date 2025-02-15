Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği zemin çalışmalarından elde ettiği bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. ‘Kocaeli Şehir Rehberi’ sitesine erişim sağlayan vatandaşlar, deprem tehlike bölgeleri haritası ve jeoloji haritası gibi zemin durumları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Son yıllarda yaşanan depremlerden dolayı, "Acaba evimin ve mahallemin zemini sağlam mı?" soruları akla geliyor. Bu noktada hizmete giren Kocaeli Şehir Rehberi, vatandaşların merak ettiği sorulara cevap veriyor. Vatandaşlar, Kocaeli Şehir Rehberi (rehber.kocaeli.bel.tr) sitesine girdiklerinde, harita butonlarından hem tüm Kocaeli’nin deprem tehlike bölgeleri ve jeoloji haritasını inceleyebiliyor hem de oturdukları bölgenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceler arasında hangi deprem tehlike bölgesinde olduğunu renkli tasarımlarla görebiliyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile vatandaşların afet ve depremlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik birçok farklı alanda çalışma ve proje gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda zemin ve veri bankası oluşturma projesi, deprem eğitimleri, Kocaeli mahalle halkı afetlere hazırlık eğitim projesi, ivme ölçer istasyonları ile sismik hareketlilik takibi, Kocaeli bina envanteri çalışmaları başta olmak üzere afet ve depremlere yönelik pek çok çalışma gerçekleştiriliyor.

Zemin veri bankası oluşturuluyor

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kocaeli’nde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütler ile yerleşime uygunluk haritaları oluşturuluyor. Bu kapsamda Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları sayısal olarak arşivlenerek, Kocaeli’ye ait tüm zemin verileri girilerek bir zemin veri bilgi bankası oluşturuluyor. Proje kapsamında bilgi bankasına bin 330 jeolojik-jeoteknik etüt ve zemin raporu sayısallaştırılarak işlendi. Sisteme ayrıca 9 bin 982 sondaj, 5 bin 377 araştırma çukuru, 9131 sismik, 3 bin 764 masw, 4 bin 476 mikrotremör, 5 bin 359 des,150 ert, 397 gözlemsel araştırma çukuru ve 365 derin-deniz sondaj verisi olmak üzere toplamda 39 bin 1 veri girişi yapıldı. Proje kapsamında 17 bin 827 log ve karot sandık verisi alınırken, jeolojik jeoteknik etütlerin yerleşime uygunluk haritasına işlenmesine de devam ediliyor.

113 bin kişiye deprem eğitimi

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Simülasyon merkezinde depremin tüm gerçekçiliği ile yaşatılarak vatandaşların olası bir felakete daha iyi hazırlanabilmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında bu zamana kadar 113 bin 409 kişiye deprem ve doğal afetlere karşı eğitim verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın afetlere hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireylere deprem eğitimleri veriliyor. Merkezde çocuklara verilen eğitimlerin ev içerisinde daha uygulanabilir olması için "Afetlere Hazır Anneler" projesiyle annelerin eğitim alarak afetlere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mahalle halkı afetlere hazırlık eğitim projesi

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir eğitim projesi olan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi, mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler vermeyi ve afet bilincini oturtmayı hedefliyor. Bu kapsamda afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapılıyor. 8 ilçede bu alanda çalışmalar yapan ekipler, kalan 4 ilçe için proje çalışmalarına devam ediyor. Bina entanveri çalışmaları kapsamında Kocaeli’de bulunan yapıların ruhsat ve iskân belgeleri taranarak sayısallaştırılıyor ve yapı ile eşleştirilerek ulusal veri tabanı olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılıyor. Çalışmalar kapsamda günümüze kadar 187 bin 166 belge taranarak sayısallaştırılırken, bunlardan 82 bin 746 belge ise yapıyla eşleştirildi. Ayrıca Kocaeli’nin farklı noktalarına kurulan 41 deprem istasyonu ile sismik hareketlerin takibi yapılıyor. AFAD işbirliği ile istasyonların verileri değerlendirilerek birçok projeye altlık sağlanıyor.