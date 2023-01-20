Bayburt Lisesi tarafından hazırlanan "Zemheride Şiirli Ezgiler" programında öğrenciler tarafından birbirinden güzel şiirler okundu, şarkı ve türküler söylendi.

Bayburt Lisesi tarafından hazırlanan "Zemheride Şiirli Ezgiler" programında öğrenciler tarafından birbirinden güzel şiirler okundu, şarkı ve türküler söylendi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serdak Salık ve Mehmet Güven, STK temsilcileri, öğrenciler öğretmenler ve Bayburt halkının katıldığı program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şiire olan ilgisini belirttikten sonra Bahaettin Karakoç’un "Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman" şiirini seslendirdi. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de teşekkür konuşmasının ardından Bayburtlu şairlerin şiirlerinden okuyarak şiir gecesine katkı sundu.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda öğrenciler tarafından edebiyat dünyasında iz bırakan şairlerin birbirinden güzel şiirleri okundu, orkestra eşliğinde şarkılar ve türküler söylendi.

Bayburt Lisesinin düzenlediği Zemheride Şiirli Ezgiler programı, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte seslendirdiği "Hayat Bayram Olsa" şarkısıyla sona erdi.