Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi. Austin, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi. Austin, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Bugün Kiev’de ABD Savunma Bakanı Austin’i ağırladım. Kendisine Ukrayna’ya yönelik mühimmat, askeri teçhizat ve silahları içeren 400 milyon dolar değerindeki yeni savunma yardımı için teşekkür ettim” dedi.

Görüşmede Ukrayna’nın hava savunma kabiliyetlerini, kış için hazırlıkları ve Rus askeri hedeflerine karşı uzun menzilli silah kullanımı gibi kritik konuları ele aldıklarını aktaran Zelesnkiy, “Bakan Austin, ülkelerimiz arasında devam eden savunma anlaşmasının bir parçası olarak ABD’nin güvenlik desteğini sürdüreceğini bir kez daha teyit etti. Austin, ayrıca uluslararası ortaklarla daha fazla yardımı koordine etmek üzere Ramstein formatında yeni bir toplantı düzenlenmesine yönelik planlarını da paylaştı” dedi.