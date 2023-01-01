Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı yeni yıl mesajında, "Bu yıl geri dönüş yılı olsun. Bizden çalınanların geri dönüşü olsun" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı yeni yıl mesajında, "Bu yıl geri dönüş yılı olsun. Bizden çalınanların geri dönüşü olsun" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. Zelenskiy, Rusya’nın geçtiğimiz yıl 24 Şubat’ta ülkesine saldırılar gerçekleştirdiğinden bahsederek, "Bu yıl (bizim için) 24 Şubat’ta başladı. Karanlıktı, gürültülüydü. Birçok kişi için zor, bazıları için korkutucuydu. Ama kesinlikle bir daha asla korkmayacağız. 24 Şubat’ta başka bir hayata uyandık. Başka insanlar olarak. Başka Ukraynalılar olarak. Kimin kim olduğunu gördük. Dostlar ve

düşmanlar neler yapabilir ve en önemlisi biz neler yapabiliriz gördük. 24 Şubat’ta milyonlarca insan bir seçim yaptı. Beyaz bayrak değil, mavi ve sarı bayrağı gösterdi. Kaçmadık ve birlik olduk. Düşmanı karşıladık, direndik ve savaştık. 24 Şubat’taki patlamalar bizi hayrete düşürdü. Bize teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok dendi. Biz ise kazanmaktan başka seçeneğimiz yok diyoruz. Paniği aştık. Biz kaçmadık, birleştik. Şüpheleri, umutsuzluğu ve korkuyu yendik. Kendimize ve gücümüze inandık" ifadelerini kullandı.

"Rusya, dünya barışını yok etti"

Rusya’nın saldırıları sonrasında kaçmadıklarını ve direndiklerini söyleyerek Ukrayna ordusuna da sergiledikleri yüksek direniş örneği için teşekkür eden Zelenskiy, "Bu yıl Ukrayna için, tüm Avrupa için ve tüm dünya için kayıp bir yıl olarak adlandırılabilir. Ama bu yanlış. Bunu söylememeliyiz. Hiçbir şey kaybetmedik. Bizden alındı. Ukrayna erkeklerini ve kadınlarını kaybetmedi, katiller tarafından öldürüldüler. Ukraynalılar evlerini kaybetmediler, teröristler tarafından yok edildiler. Topraklarımızı kaybetmedik, işgalciler tarafından işgal edildiler. Dünya barışı kaybetmedi, Rusya onu yok etti. Bu yıl bizi kalbimizden yaraladı. Herson, Melitopol, Kırım ve tüm Donbass için dua ediyoruz. Savaşıyoruz ve savaşmaya devam edeceğiz. Tek sözümüz zafer" dedi.

"Bu yıl geri dönüş yılı olsun"

ABD ve Avrupa ülkelerine ve kendilerine destek olan dünyadan birçok insana teşekkür eden Zelenskiy, "Bu yıl geri dönüş yılı olsun. Halkımızın dönüşü. Askerlerin ailelerine dönüşü. Mahkumların evlerine, göçmenlerin Ukrayna’larına dönüşü olsun. Topraklarımızın dönüşü. Geçici olarak işgal edilen topraklarımız sonsuza kadar özgür olacak. Normal hayata dönüş. Sokağa çıkma yasağı olmayan mutlu anlara dönüş. Hava saldırısı sirenleri olmadan dünyevi sevinçlere dönüş olsun. Bizden çalınanların geri dönüşü olsun" dedi.