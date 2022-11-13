Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından İstanbul’daki patlamayla ilişkin Türkçe ve Ukraynaca taziye mesajı yayınlayarak, “Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından İstanbul’daki patlamayla ilişkin Türkçe ve Ukraynaca taziye mesajı yayınlayarak, “Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır” dedi.

İstanbul’daki patlamanın ardından liderlerin taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından İstanbul’daki patlamayla ilişkin Türkçe ve Ukraynaca taziye mesajı yayınladı. Zelenskiy, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır” dedi.

İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 81 kişi de yaralanmıştı.