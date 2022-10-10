Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırılarının ardından yaptığı açıklamada halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırılarının ardından yaptığı açıklamada halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu. Rus füzelerinin ve İran’a ait insansız hava araçlarının enerji tesisleri ile halkı hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, "İki hedefleri var. Birincisi Kiev, Khmelnytskyi ve İvano-Frankivsk bölgeleri ile Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Zaporijya, Sumi, Harkov, Jitomir ve Kropıvnıtski’de bulunan enerji tesisleri. Kaos ve panik istiyorlar. Enerji altyapımızı yok etmek istiyorlar. İkinci hedefleri de insanlar. Bu saldırıların zamanlamaları ve hedef alınan yerler daha fazla insanın zarar görmesine neden olacak şekilde planlanmış. Bugün sığınaklarda kalın. Her zaman güvenlik kurallarına uyun" dedi.

Saldırılarda 8 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rostyslav Smirnov saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.