Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın, arkasından veya Kiev yönetiminin katılımı olmadan varılan hiçbir barış anlaşmasını asla kabul etmeyeceğini söyledi. Zelenskiy ayrıca "Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 61. Münih Güvenlik Konferansında konuştu. İstihbarat verilerine göre Rusya’nın önümüzdeki yaz aylarında Belarus’a asker göndereceğini söyleyen Zelenskiy, Rus ordusunun NATO ülkelerine saldırabileceği imasında bulundu. Zelenskiy, "Rusya’nın tatbikat bahanesiyle Belarus’a asker göndermeyi planladığı yönünde net istihbaratımız var. 3 yıl önce de Ukrayna’nın tam kapsamlı işgalinden önce askerlerini tam da bu şekilde konuşlandırmışlardı. Belarus’taki Rus güçlerinin Ukrayna’ya saldırması mı bekleniyor? Belki ya da değil. Belki de sizin içindir. Hatırlatayım. Belarus, 3 NATO ülkesiyle komşudur. Aslında Rus askeri operasyonları için bir sıçrama tahtası haline geldi. Hem Putin’e hem de (Belarus Devlet Başkanı) Lukaşenko’ya göre Belarus’ta şu anda yasaklı silahlar var. Bunlar arasında orta menzilli füzeler ve hatta nükleer silahlar da var. Putin’in Belarus’u sıradan bir Rus eyaleti olarak gördüğü açık. Gerçekçi olmalıyız. Eğer birileri askeri bir üs kuruyorsa, şunu sormalıyız: Bununla ne yapacağız?" şeklinde konuştu.

"Avrupa ordusu kurulmalı"

Rusya’ya savaşmak için gönderilen Kuzey Korelilerin zayıf olmadığını, modern savaşı öğrendiklerini belirten Zelenskiy, "Ordularınız hazır mı? Peki Rusya, 2014’te Kırım’da yaptığı gibi farklı bir bayrak altında veya Belarus topraklarından bir operasyon başlatırsa müttefikler ne kadar çabuk tepki verecek? Tepki verecekler mi? ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, dün Münih’te şunu açıkça ifade etti: Avrupa ile ABD arasındaki onlarca yıllık eski ilişki, kendi deyimiyle, sona eriyor. Artık her şey farklı olacak ve Avrupa’nın buna uyum sağlaması gerekiyor. Ben Avrupa’ya inanıyorum. Eminim ki siz de buna inanıyorsunuz. Sizi hem kendiniz hem de Avrupa, Avrupa halkları, haklarınız, evleriniz, çocuklarınız ve ortak geleceğimiz için harekete geçmeye çağırıyorum. Bunu başarmak için Avrupa’nın kendi kendine yetebilen, Ukraynalı ve Avrupalı ortak bir güç haline gelmesi gerekiyor. Birçok lider Avrupa’nın kendi silahlı kuvvetlerine, bir orduya, bir Avrupa ordusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben gerçekten de o zamanın geldiğine inanıyorum. Avrupa’da bir silahlı kuvvet kurulması gerekiyor. Üç yıldır süren tam kapsamlı savaş, ortak bir Avrupa silahlı kuvvetlerinin temeline sahip olduğumuzu kanıtladı. Şimdi bu savaşı yürütürken, barış ve güvenliğin temellerini atarken Avrupa’nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmeliyiz. Böylece Avrupa’nın geleceği sadece Avrupalılara bağlı olsun ve Avrupa’yla ilgili kararlar Avrupa’da alınsın. Avrupa’nın kendi silahlı kuvvetlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna, arkasından yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecek"

Zelenskiy, Rusya ile barış müzakerelerini başlatmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj vererek, "Diplomasi söz konusu olduğunda da aynı yaklaşıma ihtiyacımız var, barış için birlikte çalışmalıyız. Ukrayna bizim katılımımız olmadan arkamızdan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecek. Aynı kural tüm Avrupa için geçerli olmalı. Ukrayna ile ilgili karar Ukrayna olmadan alınamaz. Avrupa olmadan Avrupa ile ilgili karar alınamaz. Avrupa ile ilgili kararlar alınırken masada Avrupa’nın da yer alması gerekiyor. Geri kalan her şey hiçbir şeydir. Kendi geleceğimizle ilgili müzakerelerin dışında kalırsak hepimiz kaybederiz" dedi.

"NATO’nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor"

Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunu da gündeminden çıkarmayacağını vurgulayarak, "Ancak şu anda NATO’nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor, çünkü onun kaprisleri NATO kararlarını engelleme kapasitesine sahip" şeklinde konuştu. Zelenskiy, "Gerçek güvenlik garantileri olmadan, Rusya’ya baskı yapmadan, Rusya’ya yönelik bir caydırma sistemi olmadan ateşkesi kabul edemeyiz. Putin bizimle savaşmak için Suriye’den, Afrika’dan, Kafkasya’dan, hatta Moldova’nın bir kısmından askerlerini çekti. Şimdi muharip güç sıkıntısıyla karşı karşıya. Eğer bu savaş iyi bitmezse (Putin’in) elinde sadece nasıl öldüreceğini ve yağmalayacağını bilen, savaşta deneyimli askerlerden oluşan bir ordu olacak. Bu, savaşın sonunun sadece birkaç lider tarafından belirlenemeyeceğinin bir başka nedenidir. Ne Trump ve Putin, ne ben. Gerçek barışa ulaşmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz" dedi.