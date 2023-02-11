Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek, taziye defterini imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek, taziye defterini imzaladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin yabancı misyonlarında taziye defteri açıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek, büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Türkiye’deki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin anısını saygıyla anıyoruz. Bir anda çok sayıda can alan korkunç trajedi, yüreğimizde derin bir acıya neden oldu. Türk halkının acısını paylaşıyor, bu zor zamanda yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.