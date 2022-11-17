Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul’da imzalanan ve süresi 19 Kasım’da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul’da imzalanan ve süresi 19 Kasım’da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını belirtti. Zelenskiy paylaşımında, "Tahıl anlaşması 120 gün uzatılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede önemli bir karar aldı. Türkiye ve BM’den resmi açıklama bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı

Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin 22 Temmuz’da anlaşma imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşma dahilinde olmasına rağmen kendi gıda ürünlerini ve gübresini ihraç edemediğini belirtmiş, endişelerinin giderilmemesi durumunda 19 Kasım’da sona erecek anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. BM, anlaşmanın yenilenmesi için çabalarını sürdürüyordu.