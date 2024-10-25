Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "İstihbarata göre Rusya’nın ilk Kuzey Kore askerlerini 27-28 Ekim’de muharebe bölgelerine göndermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi’den cephe hattındaki son duruma ilişkin bilgi aldığını açıkladı. Zelenskiy, "Genelkurmay Başkanı Syrskyi’den, özellikle Pokrovsk, Kurakhove ve Lyman yönlerindeki mevcut durum hakkında bir rapor aldım. Donetsk bölgesinde durum hala zor, ancak muharip tugaylarımız mevzilerini koruyor ve işgalcileri yok etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya’nın ilk Kuzey Kore askerlerini 27-28 Ekim’de muharebe bölgelerine göndermesi bekleniyor"

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesindeki operasyonuna değinen Zelenskiy, "Kursk operasyonunda hedeflerimizi yerine getiriyoruz. Rus topraklarındaki tampon bölge, Ukrayna’yı Rusya’nın ülkemizin doğusunda savaşı genişletme girişimlerine karşı güvence altına almaya yardımcı oluyor ve Rusya’ya önemli kayıplar verdiriyor. Genelkurmay Başkanı, birliklerimizin Kursk bölgesindeki belirlenen bölgelerde yürüttüğü görevler hakkında ayrıntılı bilgi verdi, Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini kullanmasına ilişkin bilgi de verdi. İstihbarata göre Rusya’nın ilk Kuzey Kore askerlerini 27-28 Ekim’de muharebe bölgelerine göndermesi bekleniyor. Bu, açıkça Kazan’da son günlerde dolaşan yanlış bilgilerin aksine Rusya’nın gerilimi tırmandırma adımıdır" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore’nin çatışmaya fiili katılımı, somut bir baskıyla karşılanmalı"

Zelenskiy, "Dünya Rusya’nın gerçek niyetini açıkça görebiliyor: Savaşı sürdürmek. İşte bu nedenle dünya liderlerinin ilkeli ve güçlü bir tepki vermesi hayati önem taşıyor. Kuzey Kore’nin çatışmaya fiili katılımı kayıtsızlıkla veya belirsiz yorumlarla değil, hem Moskova hem de Pyongyang üzerinde BM Sözleşmesi’ne uymaları ve bu tırmanıştan sorumlu tutulmaları yönünde somut bir baskıyla karşılanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Kuzey Kore askerleri Rusya’ya gönderildi"

ABD yönetimi ve Güney Kore İstihbarat Servisi, 3 bin Kuzey Kore askerinin Rusya’ya gönderildiğini açıklamıştı. Dün BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya transferine ilişkin paylaşılan uydu fotoğraflarının sorulması üzerine, “Fotoğraf ciddi bir şeydir, bir şeyleri yansıtıyor demektir” ifadelerini kullanmış, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya gönderildiği yönündeki bilgileri yalanlamamıştı.