Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkent Kiev’de, Ukraynalı diplomat ve büyükelçilerin katıldığı "Dünyada savaş ve yeni ufuklar" isimli konferansa katıldı. Rusya ile süren savaşta uluslararası yardımların önemine dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna Uluslararası Yardım Ajansı’nı kurmayı planladıklarını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinin bu savaşta kendilerini desteklediğini ifade eden Zelenskiy, "Dünyanın 143 ülkesi Rusya’nın saldırganlığına karşı her zamankinden daha fazla bizi destekledi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü destekledi" ifadelerini kullandı.

"AB ve NATO üyeliğine odaklanmalıyız"

Ukrayna’nın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üyelik için başvuru yaptığını hatırlatan Zelenskiy, "Diplomatik temsilciler özellikle Ukrayna’nın AB’ye katılımına ilişkin müzakerelere başlanmasına ve NATO zirvesi hazırlıklarına odaklanmalıdır. Ukraynalı diplomatlar, Ukrayna vatandaşlarını ikamet ettiği ülkelerde desteklemeli, kimlik sorunlarını, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Doğrudan çalıştığınız ülkelerde elçiliklerimiz ve devletimiz duyulmalı ve görülmelidir. Büyükelçiliklerin çalışma sistemi güncellenmeli. Büyükelçiliklerin tam anlamıyla bir ekip olarak çalışabilmesi için elçilik ekibinin oluşturulmasına yönelik yaklaşımın değişmesi gerekmektedir. Sonuçtan büyükelçi sorumludur ve bu nedenle büyükelçinin elçilik ekibinin oluşumunu etkilemesi gerekir" dedi.

"Tahıl anlaşması gıda güvenliğini garanti ediyor"

Ukrayna tahılının dünyaya sevkiyatı için imzalanan tahıl anlaşmasının önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Ukrayna’dan tahıl ihracatı girişimi Ukrayna’yı dünya çapında küresel güvenliği garanti eden ülkelerle aynı seviyede tutuyor. Ve gelecek yıl bu tür faaliyetlerimizi artıracağımıza inanıyorum. Çıkarlarımızın şimdiye kadar Ukrayna’nın iyiliği ve Rusya’nın saldırganlığına karşı savunmamız için ihtiyaç duyduğumuzdan, daha az temsil edildiği bölgelere ve kıtalara özel dikkat gösteriliyor. Bu özellikle Afrika" şeklinde konuştu.

"Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmaktır"

Diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada son ABD ziyareti ile ilgili de bilgi aktaran Zelenskiy, "Rusya’nın saldırganlığından sonra ilk yurtdışı ziyaretimi ABD’ye gerçekleştirdim. Verimli bir ziyaret oldu. Hava savunmamızı güçlendirecek bir çözümümüz var. Kongre, Ukrayna ve küresel güvenlik için güçlü bir mali paket üzerinde çalışıyor. Bu 45 milyar dolarlık bir paket. Ukrayna için, halkımız için zaferi hızlandırmak hepimize düşen en büyük görev. Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmaktır. Biz yapmalıyız ve başaracağız" dedi.