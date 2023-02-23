Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu savaşı ülkemize getirenlerin hepsinden tüm terörün, tüm cinayetlerin, tüm işkencelerin, tüm yağmaların hesabını soracağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu savaşı ülkemize getirenlerin hepsinden tüm terörün, tüm cinayetlerin, tüm işkencelerin, tüm yağmaların hesabını soracağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin 1’inci yıl dönümü yaklaşırken, sosyal medya hesabından savaşta yaşananlara dair fotoğraflar paylaşarak açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Kalbinizde ve ruhunuzda derin izler bırakan onlarca, yüz binlerce fotoğraf” ifadelerini kullanarak, "Yıkılmadık, nice zorlu sınavları aştık ve aşacağız. Bu savaşı ülkemize getirenlerin hepsinden tüm terörün, tüm cinayetlerin, tüm işkencelerin, tüm yağmaların hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın katillerin, teröristlerin ve işkencecilerin yolunu seçtiğini aktaran Zelenskiy, "Bu Rusya’nın devlet tercihidir ve işlenen terörden devlet sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verdi.