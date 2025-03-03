Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD’nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı görüşmelere dair açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Ortaklarla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Görüşmeleri zaten gerçekleştirdik ve yakında atılacak diğer adımlar olacak. Bu savaşı en kısa sürede sonlandırmak için diplomasimizi gerçekten somut adımlarla ilerletmeye çalışmamız çok önemli. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var ve en çok da Ukraynalılar istiyor. Çünkü savaş şehirlerimizi, kasabalarımızı yok ediyor. İnsanlarımızı kaybediyoruz. Savaşı durdurmalı ve güvenliği garanti altına almalıyız. ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD’nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi.