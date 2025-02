Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için hazır bir planı olmadığını ifade etti. Zelenskiy ayrıca önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi. Zelenskiy, konferans öncesi basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinen Zelenskiy, ABD’nin ülkesindeki savaşı sona erdirmeye yönelik "hazır bir planı" olduğunu düşünmediğini söyledi. Zelenskiy, "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan Trump’a şunu söyledim: Her an hazırım, bunun için hiçbir şeye ihtiyacım yok, sayılara, hiçbir şeye. Her şeyi biliyorum. Her an konuşmaya hazırız. Askeri birliklerden güvenlik garantilerine, NATO hakkında, ister NATO’da olalım ister NATO Ukrayna’da olsun, her şey hakkında konuşmaya hazırız. Putin’i durdurmak için her türlü yapıya hazırız" ifadelerini kullandı.

Trump ile yaptığı görüşmenin "bazı ayrıntıları konuşmak için yeterli" olduğunu, ancak "bir plan için yeterli olmadığını" söyleyen Zelenskiy, "Görüşme çok olumluydu, gerçekten iyi bir sohbetti. Cephedeki durumun ayrıntılarını, gerçek kayıpların ne olduğunu konuştuk. Savaş alanındaki kayıplara ilişkin rakamlarımız farklı ancak önemli olan bundan sonra ne yapacağımızdır" dedi.

"Kuzey Kore, Kursk’a 3 bin asker daha gönderebilir"

Zelenskiy ayrıca Trump ile Kursk bölgesinde Ruslarla birlikte Ukrayna’ya karşı savaşan Kuzey Kore birlikleri hakkında görüştüklerini aktardı. Zelenskiy, "Kuzey Kore hakkında çok konuştuk. Kaç bin kişi olduğu, kaç bin kişinin öldürüldüğü hakkında. Ayrıca şimdi birkaç bin kişi olduğunu görüyoruz, 2 bin, belki 2 bin 500. 3 bin askerinin Kursk yönüne gönderileceğini düşünüyoruz. Kuzey Kore askerlerinin moralinin bozulduğunu düşünüyorum" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın ABD’li yetkililere, ABD’nin Ukrayna’daki nadir toprak minerallerine erişimine ilişkin taslak anlaşmayı teslim ettiğini de doğruladı.

NATO üyeliği ısrarı

Zelenskiy, Trump yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya gelecekteki üyeliği hakkında konuşmaya hazır olmadığını ancak üyeliğin Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi olmaya devam ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Bugünün ABD’si ve Başkan Trump, Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında konuşmaya hazır değil. Bunu açıkça söylüyorlar. İşgal altındaki toprakları asla Rus toprakları olarak tanımayacağız. NATO’da olmak istiyoruz. NATO’nun güvenlik garantilerine güveniyoruz. Bence bu herkes için en ucuz seçenek" şeklinde konuştu.

Avrupa’nın kendini korumak için Ukrayna etrafında birleşmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Eğer NATO’da değilsek veya NATO’ya girene kadar savunmayı sağlayabilecek bir orduya sahip olmalıyız. Bu, uygun NATO silahlarına ve uygun sayıda Ukrayna askerine sahip olmak anlamına gelir" dedi.

Zelenskiy, ülkesinin 1.5 milyonluk bir orduya ihtiyacı olacağını belirterek, "Bugün ordumuzdaki muharebe tugaylarının sayısı, ihtiyacımız olan 1.5 milyondan yaklaşık iki kat daha az" dedi.

"Putin kesinlikle barış istemiyor"

Zelenskiy, Rusya’nın Çernobil Nükleer Santrali’ne "çok tehlikeli" bir saldırı düzenlediğini tekrar ederek, insansız hava aracının radarlar tarafından tespit edilemeyecek kadar alçaktan uçtuğunu söyledi. Saldırının kasıtlı olarak Münih Güvenlik Konferansı’nın başlangıcına denk gelecek şekilde zamanlandığını vurgulayan Zelenskiy, "Putin kesinlikle barış istemiyor" dedi. Zelenskiy ayrıca, istihbarat verilerinin Rusya’nın gelecek yıl NATO’ya karşı bir savaşa hazırlandığını gösterdiğini iddia etti. Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile yapacağı görüşmeye ilişkin ise, "Bazı kararlar sadece başkanlar düzeyinde alınabilir" dedi.

BAE, Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek

Ukrayna lideri, ayrıca önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Zelenskiy, ziyaret tarihlerine ilişkin ayrıntı vermezken, ziyaretleri sırasında ABD veya Rus temsilcilerle görüşmeyi planlamadığını söyledi.