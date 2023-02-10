Malatya’da depreme yakalanan eski milli karateci ve antrenör Zeki Uygur, "Böyle bir felaketi dünyada başka bir yerde duymadık. Birçok ülkenin toprak bütünlüğü kadar alanda oldu deprem. Alan çok geniş olmasına rağmen devleti ilk günden beri yanımızda görmek bize büyük teselli oldu" dedi.

Malatya’da depreme yakalanan eski milli karateci ve antrenör Zeki Uygur, "Böyle bir felaketi dünyada başka bir yerde duymadık. Birçok ülkenin toprak bütünlüğü kadar alanda oldu deprem. Alan çok geniş olmasına rağmen devleti ilk günden beri yanımızda görmek bize büyük teselli oldu" dedi.

Eski milli karateci Zeki Uygur, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Malatya da dahil olmak üzere 10 ili etkileyen depremde yaşadıklarını İHA’ya anlatı. Uygur, "Gece geç saatlerde depreme yakalandık. Bir türlü bitmek bilmedi. Artık kurtuluşumuz yok dediğimiz anda deprem durdu. Böyle bir felaketi dünyada başka bir yerde duymadık. Birçok ülkenin toprak bütünlüğü kadar alanda oldu deprem. Alan çok geniş olmasına rağmen devleti ilk günden beri yanımızda görmek bize büyük teselli oldu" şeklinde konuştu.

Malatya’da iki gece çadırda kaldığını belirten Zeki Uygur, daha sonra trenle Ankara’ya geçtiklerini söyledi. Ankara garında tüm personelin depremzedelerle ilgilendiklerini ifade eden Uygur, "Burada gördük ki tüm Türkiye tek vücut olmuş. Gar müdürü dahil odalarında depremzedeleri ağırlıyorlar. Gün birlik olma günü ve buna şahit oldum. Asla söylentilere inanmayalım. Bugünlerde bile durumdan rant çıkarmak isteyen hainler var. Ülke olarak kenetlenme günü. Rabbim daha büyük felaketlerden bizleri korusun" diyerek yetkililere teşekkür etti.