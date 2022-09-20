Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümü olan 24 Eylül 2022 tarihinde, çok sevdiği Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde halka açık mevlit okutulup, Antik Tiyatro’da konser düzenlenerek anılacak. Bursa’da kabri başında dualar eşliğinde anılacak olan sanatçı için sonrasında Emir Sultan Camii’nde mevlit okutulacak.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümü olan 24 Eylül 2022 tarihinde, çok sevdiği Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde halka açık mevlit okutulup, Antik Tiyatro’da konser düzenlenerek anılacak. Bursa’da kabri başında dualar eşliğinde anılacak olan sanatçı için sonrasında Emir Sultan Camii’nde mevlit okutulacak.

Son iki senedir pandemi koşulları sebebiyle Bodrum’da halka kapalı online mevlit okutulması ve Bursa’da sanatçının mezarı başında dualarla anılmasıyla gerçekleştirilen faaliyet, bu sene kaldığı yerden devam edecek. Zeki Müren sevenlerin büyük bir özlemle beklediği Bodrum Antik Tiyatro’da yapılacak olan konser, 2019 senesinden bu yana Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

24 Eylül gecesi gerçekleşecek konserde, 110 kişilik kadrosuyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan iş insanları ve CEO’larından oluşan C-Majör İş’ten Sesler Korosu, iş insanlarının solo performansları, sürpriz sanatçılar, Klasik Türk Müziği’nin usta isimleri Melihat Gülses ve Çetin Körükçü sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Papuççuoğlu üstlenecek.

Halka açık mevlit okutulacak

Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatından bu yana, iki vakıf tarafından, kabrinin yer aldığı Bursa’da ve çok sevdiği Bodrum’da anılıyor. Son iki senedir pandemi koşulları sebebiyle halka açık mevlit ve konser organizasyonlarının gerçekleştirilemediği anma etkinlikleri bu sene kaldığı yerden devam edecek.

24 Eylül 2022, saat 14.30’da sanatçının Bodrum’da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulacak. Aynı gün akşam saat 20.00’de ise Antik Tiyatro’da anma konseri gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesinin ev sahipliği yaptığı konserde, 110 kişilik kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve CEO’larından oluşan C-Major İş’ten Sesler Korosu yer alacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, organizasyonda önemli rol üstlenen C-Majör İş’ten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır ve aralarında Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen ve Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık gibi iş insanlarının bulunduğu bulunduğu C-Majör İş’ten Sesler Korosu, her yıl sosyal farkındalık oluşturmak adına çeşitli konserler düzenliyor. Koronun şefliğini Emre Işık’ın üstlendiği konserde, klasik Türk müziğinin usta isimleri Melihat Gülses ve Çetin Körükçü sahne alacak. Konsere sürpriz sanatçılar da katılarak geceye renk katacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Papuççuoğlu üstlenirken, gazeteci Nebil Özgentürk de, Zeki Müren için hazırladığı belgeselden küçük bir özet sunarak ve Zeki Müren’e ait bir şiir okuyarak etkinlikte yer alacak.

Emir Sultan Camii’nde sanatçının ruhu için mevlit okutulacak

Ayrıca, şehit ve gazi ailelerinin katılım sağlayacağı konserde, Bodrum Belediye Başkanı, TSK Mehmetçik Vakfı genel müdürü ve görevlileri, TEV Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, genel müdürü ile her iki vakfın bağışçıları, çalışanları, Zeki Müren’in sevenleri ile Muğla’nın önde gelen isimleri ve konuk sanatçılar yer alacak.

Etkinliğin Bursa ayağında ise 24 Eylül 2022 saat 11.00’de, merhum Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dualar eşliğinde anılacak. 11.30’da Emir Sultan Camii’nde sanatçının ruhu için mevlit okutulacak, saat 14.00’te ise Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde anma etkinliği gerçekleştirilecek.