Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, AZ Alkmaar maçı öncesi yaptığı açıklamada, zor takımlarla oynadıklarını belirterek, "Biz Fenerbahçe’yiz, kazanmak için buraya geldik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı AZ Stadion’da yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile oyunculardan Dusan Tadic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak karşılaşmayla ilgili Göle, “Buraya moralli geldik. Hafta sonu çok zor şartlarda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında çok önemli bir galibiyet aldık. Bu birlikteliğimizi ve takım ruhunu daha çok artırdı. Camia olarak da şu an birlik ve beraberliğimiz gayet iyi durumda. AZ takımına gelince grubumuzdaki diğer takımlar gibi zor bir takım, zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik, dört tane sakat oyuncumuz bulunuyor. Jayden ve Cengiz daha önceden sakattı, hafta sonundan İrfan Can Kahveci ve Djiku’nun sakatlığı var. Bizler için çok önemli oyuncular, onlardan eksiğiz. Ayrıca UEFA listesine yazamadığımız çok değerli 4 oyuncumuz İstanbul’da antrenman yapıyor. Onlardan da eksik olarak müsabakaya hazırlandık" diye konuştu.

"Mücadelemizi Avrupa Ligi’nde sonuna kadar devam ettireceğiz"

Mourinho’nun akademiye çok önem verdiğini ifade eden Murat Göle, "Akademiden devamlı sirkülasyon yaparak farklı oyuncular bizlerle antrenmana çıkıyor. Mümkün olduğu zaman maçlarda benchte yer alıyorlar. İnşallah ilerleyen vakitlerde de oynama şansı bulacaklar. Yarın akşam da aramızda 4 tane genç oyuncu olacak. (Yusuf Akçiçek, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı) Onlar için de büyük bir şans. İnşallah onlara da oynama şansı nasip olur yarın akşam. Bunun dışında grupta ilk 8 hedefimiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Oynadığımız ilk 3 maçta da değerli puanlar aldık, zor rakiplerle karşılaştık. Bu, yoğun şekilde devam edecek. AZ maçından sonra zor bir deplasman maçımız daha olacak. Zor takımlarla oynuyoruz, zor bir fikstür ama biz Fenerbahçe’yiz, kazanmak için buraya geldik. Mücadelemizi de Avrupa Ligi’nde sonuna kadar devam ettireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"Bizim için çok önemli ve çok zor bir maç"

AZ Alkmaar’la ilgili görüşlerini belirten Göle, “Biz kendi oyunumuz oynayacağız. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Yalnız şöyle bir durum var, AZ takımı lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Bir beraberlikleri vardı zannediyorsam. Ondan sonra keskin bir düşüşleri oldu ama bu düşüş-çıkış tabii ki lig, sezon hazırlığı var, bazı faktörler var. İnişli çıkışlı sezonlar yaşayabiliyor kulüpler. Ama bunun çıkışı olacaktır. Tabii ki onlar bir çıkış noktası arıyorlar sonuna kadar mücadelelerini devam ettirecekler bize karşı. O yüzden bizim için çok önemli ve çok zor bir maç. Biz bu açıdan bakıyoruz. Zaten hocamızın iletişimi oyuncularımızla çok iyi. En ufak detayı, virgülü, her şeyi değerlendiriyor kısacası çok detaycı ve özel bir insan. Tabii ki oyuncularımızla fikir alışverişi yapıyor, (yarınki maçla ilgili) Tadic’le de yapmıştır” şeklinde konuştu.

"Bir şekilde çözüm bulunuyor"

Yarınki kadroyla ilgili sorulan soruya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, “Hocamız farklı tabii. Benim bu durumda bir şey söylemem doğru olmaz ama sizin de gördüğünüz gibi yoklukta bile çok çeşit oluşturabilen bir hocamız var. Bazı oyuncuların olmaması, sakat olmaları ya da kadroda olmamaları ama bir şekilde çözüm bulunuyor” yanıtını verdi. Son olarak Mourinho’nun yokluğunda yarınki maçta teknik heyetin görev dağılımıyla ilgili soruya ise Göle, “Yarın takımı ben yönlendirmeyeceğim tabii ki. Yardımcı Antrenör olarak devam edeceğim. Hocamızın yardımcıları da var, onlar görev alabiliyorlar” cevabını verdi.

Tadic: "Bana göre Hollanda ligi daha iyi"

Sözlerine Hollanda ligi ve Türkiye ligini kıyaslayarak başlayan Dusan Tadic, “Bana göre Hollanda ligi daha iyi. Ben burada yaşarken öyle zannediyorum ki puansal anlamda Hollanda beşinci sıradaydı ve Türkiye 12 veya 13. sıradaydı. Türkiye şu an çok daha iyi bir durumda puansal anlamda. 8 veya 9. sırada olması gerekiyor. Hollanda futboluyla alakalı şunu söyleyebilirim; daha taktiksel bir lig. Daha çok topla oynamayı seven, herkesin kolektif şekilde baskı yapabildiği bir lig. Maçı domine etmeye çalışan takımlar çok fazla Hollanda Ligi’nde. Türkiye Ligi’nde daha çok birebir oyun söz konusu. Mücadele yüksek, fiziksel oyun daha fazla ve duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu da bir bakıma güzel bir şey. Hollanda ligi taktiksel anlamda daha ön planda Türkiye ligiyle kıyaslarsak” şeklinde konuştu.

Hollanda’da olduğu için mutlu olduğu belirten Tadic, eski takım arkadaşları ve Ajax’ın aldığı skorlarla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Tadic, “Tabii ki mutluyum. Aynı şekilde Ajax’ın aldığı neticeler de pozitif. Harika neticeler aldı. En büyük rakiplerinden birine kazanmış oldu. Yeni hocaları var. O da iyi bir şekilde devam ediyor. Ajax’ın aldığı galibiyetlerden dolayı mutluyum. Umarım iyi bir şekilde devam ederler” dedi.

"Zor ve ilginç bir maç olacak"

Yarın oynanacak karşılaşmayla ilgili Tadic, “AZ Alkmaar bu ligin en iyi genç takımlarından birine sahip. Takımda çok fazla genç oyuncu var ve kaliteli bir hocaya sahip olduklarını düşünüyorum. Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Hocalarının da gayet iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. AZ Alkmaar takımı futbol oynamaya çalışan, maçı domine etmeye çalışan bir takım. Dolayısıyla zor ve ilginç bir maç olacak” değerlendirmesini yaptı.

"Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri"

Dusan Tadic geçen sezon Türkiye ligini ve Fenerbahçe’yi neden tercih ettiğini ise şu sözlerle açıkladı: “Ben Hollanda’da güzel zamanlar geçirdim. Groningen’de, Twente’de ve sonra Ajax’ta oynadım. Her şeyi yaşadım ve benim için gitme zamanıydı. Doğru zaman o zamandı. Fenerbahçe’yi seçtim çünkü Fenerbahçe dünyanın en büyük camialarından, kulüplerinden biri. Çok da güçlü bir taraftar kitlesine sahip bir takım Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe’nin bana sunmuş olduğu projeyi duyduktan sonra da burayı seçme konusunda bir şüphem olmadı. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp. Taraftarları çok büyük. Kupalar kazanmak isteyen bir camia Fenerbahçe. Türkiye Ligi gelişmeye devam ediyor. Özellikle son iki yıla bakacak olursak bu gelişimin olumlu anlamda çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Buraya çok fazla iyi, kaliteli oyuncular getiriliyor ki bu da bence pozitif bir durum oluşturuyor.”

"Mourinho ile çalışıyor olmak benim için büyük keyif"

Jose Mourinho ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti Tadic, “Gerçekten onunla çalışmak harika bir his, büyük bir keyif. Dünyanın en büyük teknik adamlarından biri. Kariyerinde kazanmadığı şey kalmadı. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmak benim açımdan büyük bir memnuniyet ve keyif. Aynı şekilde birçok şey öğreniyoruz kendisinden. Onunla her gün çalışıyor olmak büyük bir keyif. Her hocanın kendi mantalitesi var, her hocanın yaklaşımı farklı. Ben zaten çok şey duymuştum hocamızla alakalı çünkü onunla çalışan çok fazla futbolcu arkadaşım vardı ve söylediklerinin hepsini de yaşıyorum. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmaktan dolayı gururlu olduğumu söyleyebilirim. Teknik heyetiyle beraber bizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Her maça iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Jose Mourinho, Sosyal zekâsı da sosyal yeteneği de gerçekten çok yüksek bir hoca. Onunla ilgili pozitif anlamda sayabileceğim çok şey var” sözleriyle aktardı.