Çorm’un Sungurlu İlçesinde yaşayan, Tip2 SMA hastası iken düzenlenen yardım kampanyasının ardından Amerika’ya giderek sağlığına kavuşan Zehra Meva, kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden 3 kardeşine umut oldu.

Çorm’un Sungurlu İlçesinde yaşayan, Tip2 SMA hastası iken düzenlenen yardım kampanyasının ardından Amerika’ya giderek sağlığına kavuşan Zehra Meva, kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden 3 kardeşine umut oldu.

Tip2 SMA hastası iken düzenlenen yardım kampanyasından toplanan paralarla Amerika’ya giderek tedavi olan ve geçen yıl Temmuz ayında sağlığına kavuşarak yurda dönen Musa ve Rabia Kalınsazlıoğlu’nun minik kızları Zehra Meva, kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden 3 SMA hastası çocuğa yardım etti.

Zehra Meva için başlatılan yardım kampanyasından kalan 56 bin 250 dolar, Ankara Valiliği kararı doğrultusunda aynı hastalıkla mücadele eden SMA hastaları Çınar, Berinay ve İbrahim için başlatılan kampanyaya eşit miktarda aktarıldı.

Tip2 SMA hastası İbrahim’in anne ve babası Tuğba ve Mansur Çalış, desteklerinden dolayı Zehra Meva’nın ailesine teşekkür etti.