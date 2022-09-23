Bolu’da 1 kişinin öldüğü 148 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşacak bir heyet oluşturulacak.

Bolu’da 1 kişinin öldüğü 148 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşacak bir heyet oluşturulacak.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle başlayan zehirlenme olaylarında 1 kişi öldü, 148 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşlardan 143’ü taburcu edilirken, 5 kişinin tedavisi devam ediyor. Yaşanan olayın ardından Bolu Valiliği ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Köyün şebeke suyundan alınan numunelerin yanı sıra, köy çevresindeki fabrikalara malzeme taşıyan kamyonların bölgede bulunan bir tesiste yıkandığı sırada kimyasal atıkların toprak altındaki kırık su borularına sızdığı iddiası üzerine soruşturma derinleştirildi. Yıkama işleminin yapıldığı bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından borulardan su numunesi alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Özel heyet oluşturulacak

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yuva köyünde kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında daha detaylı inceleme yapılması için mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşan bir heyet kurulacak.

Muhtar hakkında soruşturma izni verildi

Köyde yaşanan zehirlenmelerle ilgili ihmalleri de göz önünde bulunduran savcılık, köy muhtarıyla ilgili Bolu Valiliği’nden soruşturma izni aldı. Adli soruşturmanın devam ettiği zehirlenmelerle ilgili olarak 23 Temmuz’da vefat eden 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in otopsi raporu beklendiği öğrenildi.