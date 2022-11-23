Kocaeli’de otomotiv firmalarına tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada, yemek yedikten sonra rahatsızlanan çok sayıda çalışan zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Kocaeli’de otomotiv firmalarına tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada, yemek yedikten sonra rahatsızlanan çok sayıda çalışan zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Olay, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi, Alsancak Caddesi’nde yer alan Dual Borgstena fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üretilen fabrikada, gece vardiyasındaki çalışanlar, yemeğin ardından rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çok sayıda çalışan gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulans ve fabrikanın servis araçlarıyla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yemekten alınan numuneler tahlile gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.