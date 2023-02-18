Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri durumundan şüphelendikleri ve takibe aldıkları bir araçtaki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Savcılık talimatı ile araç ve şahısların ikametlerinde yapılan arama sonrasında 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevkedilen 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri durumundan şüphelendikleri ve takibe aldıkları bir araçtaki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Savcılık talimatı ile araç ve şahısların ikametlerinde yapılan arama sonrasında 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevkedilen 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta bulunan Ü.U. (42), O.K.(32) ve A.F.(26) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 46 gram esrar, 18 gram metanfetamin ve 18 adet uyuşturucu hap ile 1 de ruhsatsız silah ele geçirildi. Olay sonrasında 3 şahıs ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ikametleri ile araçta da arama yapıldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi. Mahkeme sonrasında O.K. ile A.F. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ü.U. ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.