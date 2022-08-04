İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir tarlaya baskın yapan polis ekipleri, boyları 4 metreyi bulan kenevir bitkileriyle karşılaştı. Öte yandan adreste yapılan aramada esrar maddesi de ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir tarlaya baskın yapan polis ekipleri, boyları 4 metreyi bulan kenevir bitkileriyle karşılaştı. Öte yandan adreste yapılan aramada esrar maddesi de ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, İ.A. isimli bir kişinin, izinsiz kenevir bitkisi ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı. Tarlada kenevir bitkilerinin ekili olduğunun dron görüntülerine yansıması üzerine polis ekipleri adrese baskın yaptı. Operasyonda boyları yaklaşık 4 metre olan 26 kök kenevir bitkisi ile 1 kilonun üzerinde esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.