Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin destek verdiği operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin destek verdiği operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 7 şahsın adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda belirlenen adresler tek tek basıldı. 7 şahsın gözaltına alındığı operasyonda ‘Kendal’ isimli narkotik köpeği tarafından da adresler didik didik arandı. Esrar, metemfatamin ve bonzai gibi çok sayıda uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.