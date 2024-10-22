Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne'de gerçekleştirdikleri üç ayrı narkotik operasyonunda 530 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri narkotik operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak, Edirne'de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 530 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdüğü kaydedildi.

https://twitter.com/ticaret/status/1848605365497135534