Tekirdağ’da iki zehir taciri, bindikleri ticari takside kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ’da iki zehir taciri, bindikleri ticari takside kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu satıcısı oldukları bilinen iki şüpheli, bindikleri ticari takside, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucusu satıcısı oldukları belirlenen Mesut H. ve Barış İ. isimli şahısları fiziki takibe alarak izlemeye başladı. İzlendiklerinden habersiz olan şahıslar, bindikleri ticari takside güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin araçta ve şahısların üzerinde yaptıkları aramada; şahısların üzerinde satışa hazır vaziyette 123 gram hint keneviri ve satışta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra adli işlemlerinin yapılması için Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.