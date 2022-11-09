Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinden cephanelik çıktı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinden cephanelik çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentteki, uyuşturucu suçlarını önleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet tüfek, tüfeğe ait kartuşlar, uyuşturucudan elde edilen yaklaşık 20 bin TL para ve belli miktarda uyuşturucu madde bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.